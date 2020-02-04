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Число погибших от коронавируса нового типа в мире сейчас составляет 426 человек.
Об этом сообщили власти здравоохранения китайской провинции Хубэй, передает CNN.
Отмечается, что в понедельник, 3 февраля, от коронавируса в китайской провинции Хубэй умерли еще 64 человека, что увеличило число жертв в эпицентре вспышки до 414 человек.
Всего в материковом Китае от вируса умерло 425 человек. Официальный глобальный список погибших теперь 426.
Власти подтвердили еще 2345 случаев заражения вирусом в провинциии Хубэй в понедельник. Таким образом, общее количество случаев в провинции достигло 13 тысяч 522.
Ранее сообщалось, что Китай согласился принять американских экспертов для борьбы с коронавирусом.
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Число погибших от коронавируса нового типа в мире сейчас составляет 426 человек.
Об этом сообщили власти здравоохранения китайской провинции Хубэй, передает CNN.
Отмечается, что в понедельник, 3 февраля, от коронавируса в китайской провинции Хубэй умерли еще 64 человека, что увеличило число жертв в эпицентре вспышки до 414 человек.
Всего в материковом Китае от вируса умерло 425 человек. Официальный глобальный список погибших теперь 426.
Власти подтвердили еще 2345 случаев заражения вирусом в провинциии Хубэй в понедельник. Таким образом, общее количество случаев в провинции достигло 13 тысяч 522.
Ранее сообщалось, что Китай согласился принять американских экспертов для борьбы с коронавирусом.