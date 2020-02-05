У берегов Японии на борту закрытого на карантин круизного лайнера «Diamond Princess», находятся 25 украинцев.

Об этом сообщает «Радио.Свобода» со ссылкой на человека, который находится на судне. Изначально издание указало, что на борту лайнера находятся минимум 20 украинцев.

По словам собеседника, люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются. Лайнер будет на карантине 14 дней.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что на круизном лайнере «Diamond Princess» находятся 25 граждан Украины.

— Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5-го февраля о 25 гражданах Украины, которые находятся на борту указанного круизного лайнера, - информирует Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры-члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне минимум 14 дней.

Согласно данным Национального координатора по международным медико-санитарным правилам в Японии, власти Гонконга 2 февраля сообщили о случае заболевания, вызванном вирусом 2019-nCoV, у пассажира, находившегося на борту лайнера с 20 января. 25 января после высадки в Гонконге диагноз подтвердился. На основании этой информации с 4 февраля министерство поставило судно на карантин и проводит исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы.

Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, проводится их исследование. На данный момент получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев.

По предварительной информации, 25 граждан Украины, которые находятся на борту судна, являются членами экипажа.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе МИД. Также в министерстве отметили, что данный вопрос находится на особом контроле в МИД и Посольстве Украины в Японии.

По данным МИД, на борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

— Сейчас на борту лайнера японские медики принимают меры с целью проведения диагностики всех, кто находится на судне, - подчеркнули в МИД.

Власти Японии организовали жизнеобеспечение судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки. После завершения карантина будет организовано дополнительное обследование, после чего будет приниматься решение о том, чтобы пассажиры оставили борт лайнера.

Напомним, ранее Японский Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что ему удалось культивировать и изолировать новый коронавирус, что позволит разработать вакцину.