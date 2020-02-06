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В Первомайске на Николаевщине у маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо.
Видео с места происшествия размещено на Youtubе-канале Перший український.
Авария случилась по дороге в микрорайон Сахарный, по словам очевидцев автомобиль попал колесом в яму на дороге, из-за чего колесо отвалилось, при этом отмечается, что скорость с которой двигался автомобиль была очень маленькой.
— Машина ехала очень медленно, перекатываясь по этих ямах, и вины водителя в этом нет. Перед каждым выездом машина проходит технический осмотр. А виновато руководство города, которое должно заниматься ремонтом этих ям, - отмечает автор видео.
Отметим, по словам городского головы Первомайска Людмилы Дромашко почти половина дорог в городе нуждается в капитальном ремонте. На эти цели в городском бюджете денег практически нет.
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В Первомайске на Николаевщине у маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо.
Видео с места происшествия размещено на Youtubе-канале Перший український.
Авария случилась по дороге в микрорайон Сахарный, по словам очевидцев автомобиль попал колесом в яму на дороге, из-за чего колесо отвалилось, при этом отмечается, что скорость с которой двигался автомобиль была очень маленькой.
— Машина ехала очень медленно, перекатываясь по этих ямах, и вины водителя в этом нет. Перед каждым выездом машина проходит технический осмотр. А виновато руководство города, которое должно заниматься ремонтом этих ям, - отмечает автор видео.
Отметим, по словам городского головы Первомайска Людмилы Дромашко почти половина дорог в городе нуждается в капитальном ремонте. На эти цели в городском бюджете денег практически нет.