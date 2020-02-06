|Скорость ветра:
|4.8 м/с
|Восход солнца:
|07:11
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|-3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.78 грн
|27.28 грн
Во время пленарного заседания внефракционный народный депутат Сергей Рудык заявил, что на утреннем заседании в Верховной Раде вместе с руководством ВР находился человек с оружием.
Видео трансляции опубликовала Радио Свобода.
— Хочу сказать очень просто, обратиться к председательствующему. Скажите, пожалуйста, кто давал приказ или разрешение человеку с оружием быть в зале во время побуждения народных депутатов голосовать за законопроект о рынке земли. У народного депутата Максима Саврасова на странице Facebook опубликованы три фотографии этого человека, который зашел и вышел с руководством ВР, - заявил Сергей Рудык.
Народный депутата от «Европейской Солидарности» Максима Саврасова опубликовал ряд фотографий с подписью: «В зале ВР охранники с оружием».
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил Регламентный комитет ВР рассмотреть этот вопрос.
Ранее сообщалось, что в Скадовске местный житель на рынке пытался продать ручную гранату и тротиловые шашки. Полицейские эвакуировали работников и посетителей рынка и оцепили территорию до прибытия на место взрывотехников.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Во время пленарного заседания внефракционный народный депутат Сергей Рудык заявил, что на утреннем заседании в Верховной Раде вместе с руководством ВР находился человек с оружием.
Видео трансляции опубликовала Радио Свобода.
— Хочу сказать очень просто, обратиться к председательствующему. Скажите, пожалуйста, кто давал приказ или разрешение человеку с оружием быть в зале во время побуждения народных депутатов голосовать за законопроект о рынке земли. У народного депутата Максима Саврасова на странице Facebook опубликованы три фотографии этого человека, который зашел и вышел с руководством ВР, - заявил Сергей Рудык.
Народный депутата от «Европейской Солидарности» Максима Саврасова опубликовал ряд фотографий с подписью: «В зале ВР охранники с оружием».
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил Регламентный комитет ВР рассмотреть этот вопрос.
Ранее сообщалось, что в Скадовске местный житель на рынке пытался продать ручную гранату и тротиловые шашки. Полицейские эвакуировали работников и посетителей рынка и оцепили территорию до прибытия на место взрывотехников.