Во время пленарного заседания внефракционный народный депутат Сергей Рудык заявил, что на утреннем заседании в Верховной Раде вместе с руководством ВР находился человек с оружием.

Видео трансляции опубликовала Радио Свобода.

— Хочу сказать очень просто, обратиться к председательствующему. Скажите, пожалуйста, кто давал приказ или разрешение человеку с оружием быть в зале во время побуждения народных депутатов голосовать за законопроект о рынке земли. У народного депутата Максима Саврасова на странице Facebook опубликованы три фотографии этого человека, который зашел и вышел с руководством ВР, - заявил Сергей Рудык.

Народный депутата от «Европейской Солидарности» Максима Саврасова опубликовал ряд фотографий с подписью: «В зале ВР охранники с оружием».

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил Регламентный комитет ВР рассмотреть этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в Скадовске местный житель на рынке пытался продать ручную гранату и тротиловые шашки. Полицейские эвакуировали работников и посетителей рынка и оцепили территорию до прибытия на место взрывотехников.