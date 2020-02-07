В Вознесенске Николаевской области с 10 по 14 февраля все школы будут закрыты из-за увеличения заболеваемости учеников ОРВИ.

Об этом сообщает Управление образования Вознесенского городского совета.

Отмечается, что учреждения общего среднего образования Вознесенска будут закрыты на 4 дня с 10 февраля: детские сады и внешкольные учреждения продолжат работу.

— 6 и 7 февраля 2020 года в учреждениях общего среднего образования наблюдается резкое увеличение заболеваемости учеников ОРВИ. С 10.02.2020 по 14.02.2020 года в учреждениях общего среднего образования территориальной общины города Вознесенска образовательный процесс приостановлен. Детские сады и внешкольные учреждения работают в обычном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве на карантин закрыты все 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.