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В Вознесенске Николаевской области с 10 по 14 февраля все школы будут закрыты из-за увеличения заболеваемости учеников ОРВИ.
Об этом сообщает Управление образования Вознесенского городского совета.
Отмечается, что учреждения общего среднего образования Вознесенска будут закрыты на 4 дня с 10 февраля: детские сады и внешкольные учреждения продолжат работу.
— 6 и 7 февраля 2020 года в учреждениях общего среднего образования наблюдается резкое увеличение заболеваемости учеников ОРВИ. С 10.02.2020 по 14.02.2020 года в учреждениях общего среднего образования территориальной общины города Вознесенска образовательный процесс приостановлен. Детские сады и внешкольные учреждения работают в обычном режиме, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве на карантин закрыты все 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.
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В Вознесенске Николаевской области с 10 по 14 февраля все школы будут закрыты из-за увеличения заболеваемости учеников ОРВИ.
Об этом сообщает Управление образования Вознесенского городского совета.
Отмечается, что учреждения общего среднего образования Вознесенска будут закрыты на 4 дня с 10 февраля: детские сады и внешкольные учреждения продолжат работу.
— 6 и 7 февраля 2020 года в учреждениях общего среднего образования наблюдается резкое увеличение заболеваемости учеников ОРВИ. С 10.02.2020 по 14.02.2020 года в учреждениях общего среднего образования территориальной общины города Вознесенска образовательный процесс приостановлен. Детские сады и внешкольные учреждения работают в обычном режиме, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве на карантин закрыты все 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.