Российские самолеты совершили удар по зданию начальной школы вблизи Алеппо в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сирийскую сеть по правам человека (SNHR— ).

По данным SNHR, 9 февраля в селе Кафр Норан российская авиация ракетами обстреляла здание школы. Организация не сообщает о погибших или раненых в результате атаки.

— Боевые самолеты, которые по нашему убеждению были российскими, 9 февраля осуществили ракетный обстрел начальной школы в селе Кафр Норан в западном пригороде Алеппо, частично уничтожив здание и повредив мебель, - заявили в SNHR.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения.