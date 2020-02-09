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Российские самолеты совершили удар по зданию начальной школы вблизи Алеппо в Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сирийскую сеть по правам человека (SNHR— ).
По данным SNHR, 9 февраля в селе Кафр Норан российская авиация ракетами обстреляла здание школы. Организация не сообщает о погибших или раненых в результате атаки.
— Боевые самолеты, которые по нашему убеждению были российскими, 9 февраля осуществили ракетный обстрел начальной школы в селе Кафр Норан в западном пригороде Алеппо, частично уничтожив здание и повредив мебель, - заявили в SNHR.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения.
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Российские самолеты совершили удар по зданию начальной школы вблизи Алеппо в Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сирийскую сеть по правам человека (SNHR— ).
По данным SNHR, 9 февраля в селе Кафр Норан российская авиация ракетами обстреляла здание школы. Организация не сообщает о погибших или раненых в результате атаки.
— Боевые самолеты, которые по нашему убеждению были российскими, 9 февраля осуществили ракетный обстрел начальной школы в селе Кафр Норан в западном пригороде Алеппо, частично уничтожив здание и повредив мебель, - заявили в SNHR.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения.