В Днепре, сегодня, 9 февраля, спасатели тушили пожар в общежитии семейного типа на проспекте Слобожанском.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте пожара спасатели выянили, что пожар возник в комнате на 6-м этаже 9-ти этажного дома. Горело домашнее имущество в комнате на площади 12 квадратных метров. Во время пожара пострадали 5 человек (3 мужчин и 2 женщины), которые получили отравление продуктами горения, 1 человек получил ожоги лица. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города Днепр.

С помощью аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух выведено еще 30 человек Погибших нет.

Пожар ликвидировали 16 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Николаеве при пожаре бытового помещения в Ингульском районе едва не сгорел мужчина.