Сегодня, в воскресенье, 9 февраля, на территорию северной Германии обрушился ураган Забине.

Об этом сообщает DW.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), порывы ветра достигают 110 километров в час. В большей части страны объявлено штормовое предупреждение. Как ожидается, вечером в воскресенье ураган, сильные дожди и грозы распространятся на центральную часть ФРГ, а в ночь на понедельник, 10 февраля, достигнут юга страны.

Метеорологи предупреждают, что скорость ветра будет достигать 130 километров в час, ураган может выкорчевывать деревья, срывать кровлю с крыш домов. В горных районах порывы ветра могут достигать скорости 160-180 километров в час.



С полудня воскресенья немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn частично прекратил движение поездов на северном западе Германии. В частности, не ходят поезда в прибрежных регионах и регионах с высоким риском шторма.

Региональные поезда в землях Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн, Бремен и Нижняя Саксония также были отменены на период непогоды.

Железная дорога советует пассажирам отложить свои поездки. Для борьбы с последствиями непогоды будут работать мобильные группы, которые будут очищать пути от поваленных деревьев. Также будет увеличено количество работников на вокзалах.

Из-за непогоды ряд немецких аэропортов отменили несколько сотен рейсов. В частности, в аэропорту Дюссельдорфа было отменено 111 рейсов, во Франкфурт-на-Майне - около 100, а в Кельне - 42. Из-за экстремальных погодных условий авиакомпания Eurowings отменила рейсы в той части Германии, где прогнозируется непогода, в частности, в аэропортах Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.

Также был отменен запланированный на воскресенье матч Бундеслиги между футбольными клубами Кельн и Боруссия Менхенгладбах, который должен состояться в Менхенгладбахе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, в Великобритании мощный шторм Ciara принес в страну дожди, ветер и наводнения.