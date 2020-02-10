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В Казахстане в результате беспорядков погибли 10 человек.
Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, сообщает Радио Азаттык.
Алексей Калайчиди также сообщил, что во время беспорядков в селе Масанчи пострадали пять сотрудников полиции, причем трое получили огнестрельные ранения. Представитель МВД отметил, что в ходе действий по устранению конфликта полицейские не применяли оружие.
В настоящее время в больницах находятся 39 человек.
Ранее сообщалось, что около 70 человек были вовлечены в первую драку на окраине села Масанчи, недалеко от казахстанско-кыргызской границы. После чего еще 300 человек прибыли из близлежащих деревень.
В частности, в администрации президента, заявили, что итуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Государственным органам поручено принять срочные меры по устранению последствий этого инцидента.
Однако, по приезду полиции на место происшествия толпа столкнулась с полицией, при этом выстрелив в двух офицеров, а также подожгла десятки зданий и автомобилей.
По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья.
Вечером 8 февраля власти объявили чрезвычайную ситуацию «техногенного характера местного масштаба».
Напомним, ночью 8 февраля в ряде населенных пунктов Кордайского района в Казахстане произошла групповая драка между местными жителями, в результате которой погибли 8 человек, еще 40 получили ранения. Сёла Сортобе и Масанчи, места компактного проживания дунган, были оцеплены полицией и военными.
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В Казахстане в результате беспорядков погибли 10 человек.
Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, сообщает Радио Азаттык.
Алексей Калайчиди также сообщил, что во время беспорядков в селе Масанчи пострадали пять сотрудников полиции, причем трое получили огнестрельные ранения. Представитель МВД отметил, что в ходе действий по устранению конфликта полицейские не применяли оружие.
В настоящее время в больницах находятся 39 человек.
Ранее сообщалось, что около 70 человек были вовлечены в первую драку на окраине села Масанчи, недалеко от казахстанско-кыргызской границы. После чего еще 300 человек прибыли из близлежащих деревень.
В частности, в администрации президента, заявили, что итуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Государственным органам поручено принять срочные меры по устранению последствий этого инцидента.
Однако, по приезду полиции на место происшествия толпа столкнулась с полицией, при этом выстрелив в двух офицеров, а также подожгла десятки зданий и автомобилей.
По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья.
Вечером 8 февраля власти объявили чрезвычайную ситуацию «техногенного характера местного масштаба».
Напомним, ночью 8 февраля в ряде населенных пунктов Кордайского района в Казахстане произошла групповая драка между местными жителями, в результате которой погибли 8 человек, еще 40 получили ранения. Сёла Сортобе и Масанчи, места компактного проживания дунган, были оцеплены полицией и военными.