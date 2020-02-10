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В Николаевской области в селе Бугское Вознесенского района отравились воспитанники детского сада.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Нациоанльной полиции в Николаевской области.
В понедельник, 10 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что на прошлой неделе в больницу доставили воспитанников Бугского дошкольного учебного заведения с признаками отравления.
— Предварительно известно, что среди пострадавших семеро детей из одной семьи в возрасте до 15 лет, четверо были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение. Вознесенский отдел полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, – говорится в сообщении.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования. После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
Напомним, для николаевских школ и детских садов закупили 13 тонн масла у фирмы, которую уличили в продаже фальсификата.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Николаевской области в селе Бугское Вознесенского района отравились воспитанники детского сада.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Нациоанльной полиции в Николаевской области.
В понедельник, 10 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что на прошлой неделе в больницу доставили воспитанников Бугского дошкольного учебного заведения с признаками отравления.
— Предварительно известно, что среди пострадавших семеро детей из одной семьи в возрасте до 15 лет, четверо были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение. Вознесенский отдел полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, – говорится в сообщении.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования. После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
Напомним, для николаевских школ и детских садов закупили 13 тонн масла у фирмы, которую уличили в продаже фальсификата.