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В результате мощного урагана в Германии, Польше, Швеции, Словении и Великобритании в общей сложности погибли шесть человек.
Об этом сообщает DW.
На польском горнолыжном курорте «Буковина-Татранская», неподалеку от границы со Словакией, погибли мать и дочь. На них упала сорванная ветром крыша здания. Еще три человека были травмированы.
В Швеции на озере Феген перевернулась лодка с двумя людьми. Тело одного погибшего нашли, второго человека пока считают пропавшим без вести.
В Словении в результате падения дерева на автомобиль погиб человек. Аналогичный случай произошел в Великобритании.
На юге федеральной земли Гессен в Германии во время аварии погиб водитель грузовика. Авария была вызвана последствиями урагана. Мужчина врезался в знак-сигнализатор опасности, установленный во время уборки веток с автобана.
В Чехии травмы получили по меньшей мере пять человек, в том числе одна женщина, на которую упало дерево, сообщили местные власти. Кроме того, без электричества в стране остались 290 тысяч домов.
Ранее сообщалось, что в Великобритании штормовой ветер повалил деревья, повреждены здания, а жителей некоторых домов пришлось эвакуировать, когда из берегов вышли реки. Тысячи людей остались без электричества, а спортивные мероприятия были отменены из-за погоды. На автомагистралях ограничено движение из-за аварий или упавший деревьев и электроопор. Авиакомпании также отменили сотни рейсов
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В результате мощного урагана в Германии, Польше, Швеции, Словении и Великобритании в общей сложности погибли шесть человек.
Об этом сообщает DW.
На польском горнолыжном курорте «Буковина-Татранская», неподалеку от границы со Словакией, погибли мать и дочь. На них упала сорванная ветром крыша здания. Еще три человека были травмированы.
В Швеции на озере Феген перевернулась лодка с двумя людьми. Тело одного погибшего нашли, второго человека пока считают пропавшим без вести.
В Словении в результате падения дерева на автомобиль погиб человек. Аналогичный случай произошел в Великобритании.
На юге федеральной земли Гессен в Германии во время аварии погиб водитель грузовика. Авария была вызвана последствиями урагана. Мужчина врезался в знак-сигнализатор опасности, установленный во время уборки веток с автобана.
В Чехии травмы получили по меньшей мере пять человек, в том числе одна женщина, на которую упало дерево, сообщили местные власти. Кроме того, без электричества в стране остались 290 тысяч домов.
Ранее сообщалось, что в Великобритании штормовой ветер повалил деревья, повреждены здания, а жителей некоторых домов пришлось эвакуировать, когда из берегов вышли реки. Тысячи людей остались без электричества, а спортивные мероприятия были отменены из-за погоды. На автомагистралях ограничено движение из-за аварий или упавший деревьев и электроопор. Авиакомпании также отменили сотни рейсов