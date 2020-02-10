В Брайтоне закрыли больницу после подтверждения заражения коронавирусом одного из сотрудников медучреждения.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Отмечается, что накануне он контактировал с пациентом, у которого также был подтвержден этот диагноз.

Всего на территории Великобритании заифксировано 8 случаев заболевания новым коронавирусом. Двое из них – работники здравоохранения.

Напомним, более 50 украинцев согласились на эвакуацию из китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса. По возвращении в Украину их на 14 дней отправят на карантин в санатории в Киевской области.