|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|17:05
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
В Брайтоне закрыли больницу после подтверждения заражения коронавирусом одного из сотрудников медучреждения.
Об этом сообщает британская служба BBC.
Отмечается, что накануне он контактировал с пациентом, у которого также был подтвержден этот диагноз.
Всего на территории Великобритании заифксировано 8 случаев заболевания новым коронавирусом. Двое из них – работники здравоохранения.
Напомним, более 50 украинцев согласились на эвакуацию из китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса. По возвращении в Украину их на 14 дней отправят на карантин в санатории в Киевской области.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Брайтоне закрыли больницу после подтверждения заражения коронавирусом одного из сотрудников медучреждения.
Об этом сообщает британская служба BBC.
Отмечается, что накануне он контактировал с пациентом, у которого также был подтвержден этот диагноз.
Всего на территории Великобритании заифксировано 8 случаев заболевания новым коронавирусом. Двое из них – работники здравоохранения.
Напомним, более 50 украинцев согласились на эвакуацию из китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса. По возвращении в Украину их на 14 дней отправят на карантин в санатории в Киевской области.