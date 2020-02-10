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Более 50 украинцев согласились на эвакуацию из китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса. По возвращении в Украину их на 14 дней отправят на карантин в санатории в Киевской области.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на исполняющего обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игоря Кузина.
Так, Минздрав определил два санатория Киевской области, в которых планируется разместить эвакуированных украинцев.
— После того как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временные обсерватории, будет определена окончательно финальная локация, – сказал Игорь Кузин.
Он добавил, что также есть предложение по третьей локации от Минобороны, но его пока рассматривают.
Глава Центра общественного здоровья рассказал, что уже 51 человек, в том числе один ребенок, согласились на эвакуацию из провинции Хубэй и карантин. Сейчас решаются и согласовываются технические и логистические детали эвакуации.
— Ни в какие капсулы этих людей не помещать, транспортные средства дезинфицируют в обычном режиме, – сказал Игорь Кузин.
Он уточнил, что эвакуированные украинцы будут в масках, а члены экипажа (16 человек) – в костюмах биологической защиты. Также рейс будут сопровождать пятеро медиков – два врача и три медсестры. После эвакуации в самолете по рекомендации производителя заменят воздушные фильтры. Предварительно украинцев эвакуирует перевозчик SkyUp.
Напомним, 9 февраля стало известно, что у одного украинца на лайнере Diamond Princess, который стоит возле Японии на карантине, обнаружили коронавирус. Его доставили в больницу. После чего эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Позже стало известно, что зараженного коронавирусом украинца госпитализировали в японскую больницу.
10 февраля стало известно о том, что еще у одного украинца, который находился на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, обнаружили китайский коронавирус.
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Более 50 украинцев согласились на эвакуацию из китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса. По возвращении в Украину их на 14 дней отправят на карантин в санатории в Киевской области.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на исполняющего обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игоря Кузина.
Так, Минздрав определил два санатория Киевской области, в которых планируется разместить эвакуированных украинцев.
— После того как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временные обсерватории, будет определена окончательно финальная локация, – сказал Игорь Кузин.
Он добавил, что также есть предложение по третьей локации от Минобороны, но его пока рассматривают.
Глава Центра общественного здоровья рассказал, что уже 51 человек, в том числе один ребенок, согласились на эвакуацию из провинции Хубэй и карантин. Сейчас решаются и согласовываются технические и логистические детали эвакуации.
— Ни в какие капсулы этих людей не помещать, транспортные средства дезинфицируют в обычном режиме, – сказал Игорь Кузин.
Он уточнил, что эвакуированные украинцы будут в масках, а члены экипажа (16 человек) – в костюмах биологической защиты. Также рейс будут сопровождать пятеро медиков – два врача и три медсестры. После эвакуации в самолете по рекомендации производителя заменят воздушные фильтры. Предварительно украинцев эвакуирует перевозчик SkyUp.
Напомним, 9 февраля стало известно, что у одного украинца на лайнере Diamond Princess, который стоит возле Японии на карантине, обнаружили коронавирус. Его доставили в больницу. После чего эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Позже стало известно, что зараженного коронавирусом украинца госпитализировали в японскую больницу.
10 февраля стало известно о том, что еще у одного украинца, который находился на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, обнаружили китайский коронавирус.