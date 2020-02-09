В Японии сообщили о новых 6 случаях заражения коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, среди зараженных есть украинец.

Об этом сообщает со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения. The Mainichi

Заразившийся коронавирусом украинец является членом экипажа, никаких серьезных симптомов заболевания е него на данный момент нет, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, и чувствует он себя нормально.