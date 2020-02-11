Процессуальные руководители по делу убийства журналиста Павла Шеремета поручили следствию Нацполиции проверить версии невиновности фигурантов, о которых заявляли их адвокаты.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает Укринформ.

— Мы предложили (следствию, - прим.) собрать дополнительные доказательства, были даны указания, что именно надо сделать. В частности, мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении, - сказал Руслан Рябошапка.

Генпрокурор также отметил, что в декабре прошлого года у следствия было достаточно доказательств для объявления подозрений фигурантам дела.

— На момент, когда начиналось расследование, объема доказательств было достаточно. Но, чтобы передать дело в суд, должно быть собрано гораздо больше доказательств, чтобы обвинение было убедительным, - добавил Руслан Рябошапка.

Как сообщалось, более 10 сотрудников СБУ проверяют на связи с фигурантами дела Шеремета.