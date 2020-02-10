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На связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины.
Об этом РБК-Украина рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
В частности, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют в пользу того, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В самой спецслужбе это не подтверждают и не опровергают.
В то же время в МВД уверены, что это не абстрактные связи, а вполне конкретные, а замглавы МВД Антон Геращенко заявил РБК-Украина, что связи подозреваемых с СБУ уже доказаны.
«Это не «возможные связи», а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, — прим.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.
Напомним, 24 января суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной.
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На связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины.
Об этом РБК-Украина рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
В частности, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют в пользу того, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В самой спецслужбе это не подтверждают и не опровергают.
В то же время в МВД уверены, что это не абстрактные связи, а вполне конкретные, а замглавы МВД Антон Геращенко заявил РБК-Украина, что связи подозреваемых с СБУ уже доказаны.
«Это не «возможные связи», а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, — прим.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.
Напомним, 24 января суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной.