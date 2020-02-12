Днем 12 февраля в центре Николаева задержали двух парней, рисующих на здании рекламу наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Патрульные заметили, как двое неизвестных рисуют аэрозольной краской на стене дома на углу улиц Чкалова и 3-й Слободской надписи, которые, вероятно, рекламируют сайты по продаже запрещенных веществ», - говорится в сообщении.

Увидев правоохранителей один из мужчин бросил своего товарища на произвол и попытался скрыться. После непродолжительного преследования инспекторы догнали беглеца. Во время проведения поверхностной проверки у одного из граждан были обнаружены баллоны с аэрозольной краской, а другой продемонстрировал в своем смартфоне фото «проделанной работы».

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в ночь на 11 февраля в Николаеве ночью задержали двух парней с «закладками» наркотиков.