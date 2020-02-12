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Днем 12 февраля в центре Николаева задержали двух парней, рисующих на здании рекламу наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
«Патрульные заметили, как двое неизвестных рисуют аэрозольной краской на стене дома на углу улиц Чкалова и 3-й Слободской надписи, которые, вероятно, рекламируют сайты по продаже запрещенных веществ», - говорится в сообщении.
Увидев правоохранителей один из мужчин бросил своего товарища на произвол и попытался скрыться. После непродолжительного преследования инспекторы догнали беглеца. Во время проведения поверхностной проверки у одного из граждан были обнаружены баллоны с аэрозольной краской, а другой продемонстрировал в своем смартфоне фото «проделанной работы».
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в ночь на 11 февраля в Николаеве ночью задержали двух парней с «закладками» наркотиков.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Днем 12 февраля в центре Николаева задержали двух парней, рисующих на здании рекламу наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
«Патрульные заметили, как двое неизвестных рисуют аэрозольной краской на стене дома на углу улиц Чкалова и 3-й Слободской надписи, которые, вероятно, рекламируют сайты по продаже запрещенных веществ», - говорится в сообщении.
Увидев правоохранителей один из мужчин бросил своего товарища на произвол и попытался скрыться. После непродолжительного преследования инспекторы догнали беглеца. Во время проведения поверхностной проверки у одного из граждан были обнаружены баллоны с аэрозольной краской, а другой продемонстрировал в своем смартфоне фото «проделанной работы».
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в ночь на 11 февраля в Николаеве ночью задержали двух парней с «закладками» наркотиков.