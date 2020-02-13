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В среду, 12 февраля, было зарегистрировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, в Хубэй погибли 242 человека.
Об этом сообщает CNN.
Таким образом, по меньшей мере 1355 человек умерли в Китае от нового коронавируса, при этом только Хубэе погибли 1310 человек. Один человек также умер в Гонконге, а второй на Филиппинах.
Огромный рост числа подтвержденных случаев обусловлен изменением того, как власти ведут учет инфекций. В настоящее время правительство включает «клинически диагностированные случаи» — то есть людей, у которых диагноз был установлен на основании их симптомов, а не положительных результатов, — чтобы этим пациентам было легче получить доступ к лечению.
В эпицентре вспышки Хубэе в настоящее время зарегистрировано 48 206 случаев коронавируса. Из них 33 693 пациента были госпитализированы и 1437 находятся в критическом состоянии. Между тем 3441 пациент выздоровел и был выписан.
Глобальное число подтвержденных новых случаев коронавируса в настоящее время превысило 60 015, при этом подавляющее большинство случаев зарегистрировано на материковом Китае.
Накануне было известно о 1 113 жертвах нового коронавируса Covid-19 в Китае.
Большинство случаев заболевания и летальных исходов зафиксировано в центральной провинции Хубэй, где этот вирус был впервые обнаружен в декабре 2019 года.
Напомним, ранее китайские и американские исследователи предположили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.
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В среду, 12 февраля, было зарегистрировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, в Хубэй погибли 242 человека.
Об этом сообщает CNN.
Таким образом, по меньшей мере 1355 человек умерли в Китае от нового коронавируса, при этом только Хубэе погибли 1310 человек. Один человек также умер в Гонконге, а второй на Филиппинах.
Огромный рост числа подтвержденных случаев обусловлен изменением того, как власти ведут учет инфекций. В настоящее время правительство включает «клинически диагностированные случаи» — то есть людей, у которых диагноз был установлен на основании их симптомов, а не положительных результатов, — чтобы этим пациентам было легче получить доступ к лечению.
В эпицентре вспышки Хубэе в настоящее время зарегистрировано 48 206 случаев коронавируса. Из них 33 693 пациента были госпитализированы и 1437 находятся в критическом состоянии. Между тем 3441 пациент выздоровел и был выписан.
Глобальное число подтвержденных новых случаев коронавируса в настоящее время превысило 60 015, при этом подавляющее большинство случаев зарегистрировано на материковом Китае.
Накануне было известно о 1 113 жертвах нового коронавируса Covid-19 в Китае.
Большинство случаев заболевания и летальных исходов зафиксировано в центральной провинции Хубэй, где этот вирус был впервые обнаружен в декабре 2019 года.
Напомним, ранее китайские и американские исследователи предположили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.