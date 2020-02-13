|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:00
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.31 грн
|26.81 грн
В Ивановской школе Нечаянской объединенной громады Николаевской области взорвалась котельная.
Фотографии разрушенного здания котельной опубликовал в Facebook депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода.
В Нечаянском сельском совете отметили, что во время взрыва никто не пострадал, а само происшествие случилось из-за технического сбоя в работе оборудования.
Стоит отметить, что на сайте департамента образования Николаевской облгосадминистрации 11 февраля появилось сообщение о временном закрытии Ивановской школы в связи с ремонтом котельной.
Напомним, что летом 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.
Эту меру назвали временной. Однако спустя почти 3 года школа продолжает арендовать помещения у других учебных заведениях. Как рассказали родители школьников, к примеру, в здании педколледжа туалеты находятся на улице, а ученики не имеют возможности посещать различные кружки и секции, поскольку ходят на занятия во вторую смену.
При этом в список «большого строительства» Зеленского Николаевская облгосадминистрация внесла объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкцию школы № 36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Ивановской школе Нечаянской объединенной громады Николаевской области взорвалась котельная.
Фотографии разрушенного здания котельной опубликовал в Facebook депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода.
В Нечаянском сельском совете отметили, что во время взрыва никто не пострадал, а само происшествие случилось из-за технического сбоя в работе оборудования.
Стоит отметить, что на сайте департамента образования Николаевской облгосадминистрации 11 февраля появилось сообщение о временном закрытии Ивановской школы в связи с ремонтом котельной.
Напомним, что летом 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.
Эту меру назвали временной. Однако спустя почти 3 года школа продолжает арендовать помещения у других учебных заведениях. Как рассказали родители школьников, к примеру, в здании педколледжа туалеты находятся на улице, а ученики не имеют возможности посещать различные кружки и секции, поскольку ходят на занятия во вторую смену.
При этом в список «большого строительства» Зеленского Николаевская облгосадминистрация внесла объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкцию школы № 36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.