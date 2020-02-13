В Ивановской школе Нечаянской объединенной громады Николаевской области взорвалась котельная.

Фотографии разрушенного здания котельной опубликовал в Facebook депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода.

В Нечаянском сельском совете отметили, что во время взрыва никто не пострадал, а само происшествие случилось из-за технического сбоя в работе оборудования.

Стоит отметить, что на сайте департамента образования Николаевской облгосадминистрации 11 февраля появилось сообщение о временном закрытии Ивановской школы в связи с ремонтом котельной.

Напомним, что летом 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

Эту меру назвали временной. Однако спустя почти 3 года школа продолжает арендовать помещения у других учебных заведениях. Как рассказали родители школьников, к примеру, в здании педколледжа туалеты находятся на улице, а ученики не имеют возможности посещать различные кружки и секции, поскольку ходят на занятия во вторую смену.

При этом в список «большого строительства» Зеленского Николаевская облгосадминистрация внесла объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкцию школы № 36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.