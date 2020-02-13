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В зоне боевых действий на Донбассе 12 февраля военные задержали боевика в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
24-летнего рядового боевиков по имени Владислав задержали в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад.
При себе мужчина имел адресную справку и сумку с личными вещами. Сейчас его опрашивают сотрудники органов из состава операции Объединенных сил. В штабе добавили, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса боевиков.
Напомним, в Архангельской области (Россия) задержали боевика «ДНР» Бенеса Айо, известного также под прозвищем «Черный Ленин».
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В зоне боевых действий на Донбассе 12 февраля военные задержали боевика в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
24-летнего рядового боевиков по имени Владислав задержали в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад.
При себе мужчина имел адресную справку и сумку с личными вещами. Сейчас его опрашивают сотрудники органов из состава операции Объединенных сил. В штабе добавили, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса боевиков.
Напомним, в Архангельской области (Россия) задержали боевика «ДНР» Бенеса Айо, известного также под прозвищем «Черный Ленин».