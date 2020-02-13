В Одесской области полицейскому, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, грозит увольнение из полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В полицию поступило сообщение, что в селе Александровка Одесской области произошла авария с потерпевшими.

— Для проверки сообщения на место был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции. Позже по спецлинии 102 поступило еще одно сообщение от участников дорожно-транспортного происшествия. Граждане говорили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения, – говорится в пресс-службе.

На место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.

— Установлено, что полицейский находился не на службе. В отношении него был составлен административный протокол по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, – рассказали в ведомстве.

Правоохранители начали служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей по должности.

В пресс-службе отметили, что мужчине грозит безальтернативное увольнение из полиции.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области по вине пешеходов в 2019 году произошло 32 дорожно-транспортных происшествия.