|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|07:00
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.31 грн
|26.81 грн
В Одесской области полицейскому, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, грозит увольнение из полиции.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
В полицию поступило сообщение, что в селе Александровка Одесской области произошла авария с потерпевшими.
— Для проверки сообщения на место был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции. Позже по спецлинии 102 поступило еще одно сообщение от участников дорожно-транспортного происшествия. Граждане говорили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения, – говорится в пресс-службе.
На место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.
— Установлено, что полицейский находился не на службе. В отношении него был составлен административный протокол по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, – рассказали в ведомстве.
Правоохранители начали служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей по должности.
В пресс-службе отметили, что мужчине грозит безальтернативное увольнение из полиции.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области по вине пешеходов в 2019 году произошло 32 дорожно-транспортных происшествия.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Одесской области полицейскому, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, грозит увольнение из полиции.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
В полицию поступило сообщение, что в селе Александровка Одесской области произошла авария с потерпевшими.
— Для проверки сообщения на место был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции. Позже по спецлинии 102 поступило еще одно сообщение от участников дорожно-транспортного происшествия. Граждане говорили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения, – говорится в пресс-службе.
На место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.
— Установлено, что полицейский находился не на службе. В отношении него был составлен административный протокол по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, – рассказали в ведомстве.
Правоохранители начали служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей по должности.
В пресс-службе отметили, что мужчине грозит безальтернативное увольнение из полиции.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области по вине пешеходов в 2019 году произошло 32 дорожно-транспортных происшествия.