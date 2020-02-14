По меньшей мере 129 человек в центре Афин задержала полиция Греции после стрельбы, в результате которой погиб человек, и еще один получил ранения. По мнению властей, произошедшая стрельба является войной между конкурирующими преступными бандами.

Об этом сообщает местная газета Ekathimerini.

Конфликт произошел вечером в четверг. Полицейская операция началась после того, как 23-летний гражданин Афганистана был застрелен, а 25-летний грек серьезно ранен ножом.

По словам очевидцев, около 30 человек, вооруженных оружием и ножами, напали на группу мужчин, продающих контрабандные сигареты. Они также сказали, что мужчины требовали денег от афганцев, чтобы позволить им продать свой товар в этом месте. Офицеры, которых вызвали на место происшествия, обнаружили двух пострадавших, лежащих на улице в крови.

Согласно информации источников газеты в полиции, это еще один инцидент в бандитской войне за контроль над оборотом наркотиков, контрабандой и торговлей поддельными документами в центре столицы Греции.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой два человека получили ранения.