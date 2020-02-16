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В Берлине (Германия) в результате стрельбы погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пишет The Local.
Сообщается что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Через задние и боковые здания из помещения эвакуировали всех посетителей мероприятия.
Погибшим является мужчиной в возрасте 42 лет. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. В полиции заявили, что стрельбу вели несколько человек. Предполагаемые нападавшие с места происшествия скрылись. Ведется расследование инцидента.
Напомним, что по меньшей мере 129 человек в центре Афин задержала полиция Греции после стрельбы, в результате которой погиб человек, и еще один получил ранения.
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В Берлине (Германия) в результате стрельбы погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пишет The Local.
Сообщается что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Через задние и боковые здания из помещения эвакуировали всех посетителей мероприятия.
Погибшим является мужчиной в возрасте 42 лет. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. В полиции заявили, что стрельбу вели несколько человек. Предполагаемые нападавшие с места происшествия скрылись. Ведется расследование инцидента.
Напомним, что по меньшей мере 129 человек в центре Афин задержала полиция Греции после стрельбы, в результате которой погиб человек, и еще один получил ранения.