Вчера, 15 февраля, в Первомайске Николаевской области прошла акция против ненадлежащего состояния дорог в городе и бездействия власти. Также люди пожаовались, что для города не выделяются деньги на ремонт полотна.

Об этом сообщается на странице «Первомайск онлайн» в Facebook.

Как из известно, ранее Первомайский городской голова Людмила Дромашко прокомментировала жалобы местных жителей на плохие дороги в городе, отметив, что может действовать только в пределах выделенных средств.

Один из активистов акции протеста написал, что в протесте участвовали люди, которых «достало состояние дорог» в городе и они хотят, чтобы власти отреагировали и решили эту проблему.

— Совет Общества города Первомайск инициировала акцию «Остановим армагедон в городе Первомайск!». Водители и жители города Первомайска, которых достало состояние дорог - хотят достучаться до власти! - основной тезис этой акции. Много людей присоединились к акции и выразили таким образом свою гражданскую позицию, - написал Олег Гриненко.

Отметим, что одним из способов реализации протеста были долгие и продолжительные гудки авто, прибывших на акцию.

Также на акции предупредили, что в случае, если власть не отреагирует на требования горожан, то они будут вынуждены перекрыть в Первомайске дороги и мосты.

— Это привет Николаеву и Киеву от Первомайска, от Первомайских дорог. Мы их перекроем, перекроем мосты, если вы нас не услышите. Пока что это предупреждение. Про Первомайск забыли, забыли выделить деньги на дороги, - заявила активистка Елена Пешкова.

Ранее сообщалось, что жители Первомайска заявили, что перекроют мост, если местные власти не отремонтируют улицу Готвальда, по которой ежедневно ездят грузовики.

Также жители села Конецполь в Первомайском районе Николаевской области блокировали дорогу в Первомайск, требуя ремонта трассы P-75.