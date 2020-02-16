Во Львовской области водитель в состоянии наркотического опьянения заехал на тротуар и сбил трех пешеходов.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

ДТП произошло 15 февраля в 17:15 на автодороге Городок - Комарно в селе Черляны, Городокского района. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля «Таврия Славута», 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов.

С телесными повреждениями жительниц города Городок возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летнего жителя Дрогобыча госпитализировали. Медики установили, что водитель «Таврии» находился в состоянии наркотического опьянения. Его полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту ДТП следователи Городокского отделения полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 16 февраля, в 2:30 на проспекте Центральном, 111 в Николаеве водитель автомобиля «Daewoo Lanos» сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.