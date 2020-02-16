|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|06:56
|Заход солнца:
|17:16
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:08
|Заход солнца:
|17:15
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
Во Львовской области водитель в состоянии наркотического опьянения заехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
ДТП произошло 15 февраля в 17:15 на автодороге Городок - Комарно в селе Черляны, Городокского района. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля «Таврия Славута», 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов.
С телесными повреждениями жительниц города Городок возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летнего жителя Дрогобыча госпитализировали. Медики установили, что водитель «Таврии» находился в состоянии наркотического опьянения. Его полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
По факту ДТП следователи Городокского отделения полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 16 февраля, в 2:30 на проспекте Центральном, 111 в Николаеве водитель автомобиля «Daewoo Lanos» сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Во Львовской области водитель в состоянии наркотического опьянения заехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
ДТП произошло 15 февраля в 17:15 на автодороге Городок - Комарно в селе Черляны, Городокского района. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля «Таврия Славута», 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов.
С телесными повреждениями жительниц города Городок возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летнего жителя Дрогобыча госпитализировали. Медики установили, что водитель «Таврии» находился в состоянии наркотического опьянения. Его полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
По факту ДТП следователи Городокского отделения полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 16 февраля, в 2:30 на проспекте Центральном, 111 в Николаеве водитель автомобиля «Daewoo Lanos» сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.