14 февраля около 19:00 в полицию Краматорска поступило сообщение от местной жительницы, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину в квартире женщины, он держал в руке гранату, отсоединив чеку, и угрожал всех взорвать. В это время в квартире находилась девочка-подросток.

Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону. На место прибыла следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и работники взрывотехнической службы областной полиции.

Правоохранители оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Гранату он оставил в гостиной.

Злоумышленником оказался житель Бахмутского района, из-за ссоры со своей знакомой решил выяснить отношения с помощью гранаты.

По факту открыто два уголовных производства: по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что во Львовской области водитель в состоянии наркотического опьянения заехал на тротуар и сбил трех пешеходов.