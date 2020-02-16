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14 февраля около 19:00 в полицию Краматорска поступило сообщение от местной жительницы, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину в квартире женщины, он держал в руке гранату, отсоединив чеку, и угрожал всех взорвать. В это время в квартире находилась девочка-подросток.
Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону. На место прибыла следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и работники взрывотехнической службы областной полиции.
Правоохранители оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Гранату он оставил в гостиной.
Злоумышленником оказался житель Бахмутского района, из-за ссоры со своей знакомой решил выяснить отношения с помощью гранаты.
По факту открыто два уголовных производства: по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что во Львовской области водитель в состоянии наркотического опьянения заехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
14 февраля около 19:00 в полицию Краматорска поступило сообщение от местной жительницы, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину в квартире женщины, он держал в руке гранату, отсоединив чеку, и угрожал всех взорвать. В это время в квартире находилась девочка-подросток.
Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону. На место прибыла следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и работники взрывотехнической службы областной полиции.
Правоохранители оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Гранату он оставил в гостиной.
Злоумышленником оказался житель Бахмутского района, из-за ссоры со своей знакомой решил выяснить отношения с помощью гранаты.
По факту открыто два уголовных производства: по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что во Львовской области водитель в состоянии наркотического опьянения заехал на тротуар и сбил трех пешеходов.