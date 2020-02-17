Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечают в ведомстве оперативники спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете.

— В общем группировки зарегистрировало более 8 тысяч активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательство протестных настроений, запугивание населения, рассылка сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществление информационных атак на аккаунты украинских чиновников, - сообщили в СБУ.

Через аккаунты злоумышленники распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства. Регистрацию этих аккаунтов в сети «Интернет» осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных «операторов» «Феникс» и «Лугаком», которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.

По информации спецслужбы, этими «услугами» пользовались «главари» незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР». Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружено и изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 тысяч SIM-карт операторов сотовой мобильной связи связи Украины. Изъято черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.

Ранее, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», организованной гражданами России и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.