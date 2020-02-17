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Коронавирус COVID-19 «не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS», большинство пациентов полностью выздоравливают.
Об этом говорится в twitter-сообщении Всемирной организации здравоохранения.
"Over 80% of patients have mild #COVID19 & will recover.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 17, 2020
In about 14% of cases, the virus causes severe disease, including pneumonia & shortness of breath.
And about 5% of patients have critical disease incl. respiratory failure, septic shock & multi-organ failure"-@DrTedros
— У более 80% пациентов легкое течение болезни COVID-19 и они выздоравливают, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.
Примерно в 14% случаев коронавирус вызывает тяжелые осложнения, такие как пневмония и затруднение дыхания. У около 5% пациентов наблюдаются критические заболевания, включая респираторную недостаточность, септический шок и полиорганную недостаточность.
— В 2% зарегистрированных случаев заражение коронавирусом COVID-19 приводит к летальному исходу, и риск смерти возрастает с возрастом. Мы наблюдаем относительно немного случаев заражения среди детей, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.
По словам гендиректора ВОЗ, еще слишком рано говорить о том, продлится ли недавнее снижение числа новых случаев коронавируса.
Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 71 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, а также 1 770 смертей. Пять летальных случаев зафиксировали за пределами Китая.
Ранее сообщалось, что наличные банкноты, которые используются на китайских рынках, в больницах, общественном транспорте или в других местах, где есть высокий риск заражения, продезинфицируют и направят в центральный банк страны.
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Коронавирус COVID-19 «не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS», большинство пациентов полностью выздоравливают.
Об этом говорится в twitter-сообщении Всемирной организации здравоохранения.
"Over 80% of patients have mild #COVID19 & will recover.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 17, 2020
In about 14% of cases, the virus causes severe disease, including pneumonia & shortness of breath.
And about 5% of patients have critical disease incl. respiratory failure, septic shock & multi-organ failure"-@DrTedros
— У более 80% пациентов легкое течение болезни COVID-19 и они выздоравливают, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.
Примерно в 14% случаев коронавирус вызывает тяжелые осложнения, такие как пневмония и затруднение дыхания. У около 5% пациентов наблюдаются критические заболевания, включая респираторную недостаточность, септический шок и полиорганную недостаточность.
— В 2% зарегистрированных случаев заражение коронавирусом COVID-19 приводит к летальному исходу, и риск смерти возрастает с возрастом. Мы наблюдаем относительно немного случаев заражения среди детей, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.
По словам гендиректора ВОЗ, еще слишком рано говорить о том, продлится ли недавнее снижение числа новых случаев коронавируса.
Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 71 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, а также 1 770 смертей. Пять летальных случаев зафиксировали за пределами Китая.
Ранее сообщалось, что наличные банкноты, которые используются на китайских рынках, в больницах, общественном транспорте или в других местах, где есть высокий риск заражения, продезинфицируют и направят в центральный банк страны.