Коронавирус COVID-19 «не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS», большинство пациентов полностью выздоравливают.

Об этом говорится в twitter-сообщении Всемирной организации здравоохранения.

"Over 80% of patients have mild #COVID19 & will recover.



In about 14% of cases, the virus causes severe disease, including pneumonia & shortness of breath.



And about 5% of patients have critical disease incl. respiratory failure, septic shock & multi-organ failure"-@DrTedros