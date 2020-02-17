Наличные банкноты, которые используются на китайских рынках, в больницах, общественном транспорте или в других местах, где есть высокий риск заражения, продезинфицируют и направят в центральный банк страны.

Об этом сообщили представители китайского центробанка, передаёт Голос Америки.

Коммерческие банки будут изымать наличные, а центробанк проведет дезинфекцию банкнот ультрафиолетом, а затем вернет обратно в обращение после двухнедельного карантина.

Банкноты, поступающие из районов с наибольшим распространением вируса, будут изъяты из обращения. Зато центральный банк выпустит большое количество новых банкнот.

Предыдущие исследования показывали, что наличные банкноты могут содержать большое количество грязи, которое передается от одного пользователя к другому. Однако, пока неизвестно о случаях, когда банкноты становились источником распространения инфекции.

Напомним, что в Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.