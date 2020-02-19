В Белой Церкви (Киевская область) мужчина открыл стрельбу по прохожим, полиция его задержала.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления. Мужчину задержали. Им оказался 36-летний местный житель навеселе.

В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет и гильзы. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Одессе неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и сбежал.