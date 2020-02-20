В Николаеве, на проспекте Богоявленском, 23-летний водитель на Audi, сбил насмерть 62-летнюю женщину, которая переходила улицу по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла вчера, 19 февраля, вечером.

Полиция начала уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Мужчина может сесть в тюрьму на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины автоаварии.

— Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную автопроисшествии, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-483-63-79, 102, - сказано в сообщении.

Напомним, 13 января, в Николаеве на проспекте Центральном автомобиль ВАЗ 2109 сбил пешехода, переходившего улицу в неустановленном месте,