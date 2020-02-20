Вчера, 19 февраля, спасатели Николаевской области ликвидировали пожары на территории частных жилых секторов: огонь возникал из-за нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О пожаре жилого дома по улице Лебедя села Лукьяновка Баштанского района сообщили в 08:52. К месту были направлены пожарные 7 государственной пожарно-спасательной части. Пожар в 9:54 локализовали и в 10:15 полностью ликвидировали на площади 30 м2. Вероятной причиной его возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще один пожар здания по улице Набережная села Казанка сообщили в 9:54. Спасатели пожар локализовали в 10:06 и полностью ликвидировали в 10:37 на площади 32 м2. Вероятной причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнем при обслуживании дымохода.

Напомним, что на Николаевщине в течение суток 17 февраля спасатели три раза выезжали ликвидировать пожары в жилых домах.