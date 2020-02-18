На Николаевщине в течение суток 17 февраля спасатели три раза выезжали ликвидировать пожары в жилых домах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 14:52 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, от сотрудников полиции, поступила информация о гибели на пожаре мужчины 1949 г.р., который жил на улице Очаковской в селе Дмитровка Очаковского района.

— Утром, в плотно задымленной комнате частного жилого дома, родственники обнаружили на постели тело хозяина которое тлело. Возгорание повлекла неосторожность при курении хозяина. подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевские области не привлекались, - сказано в сообщении.

В тот же день в Николаеве жители девятиэтажного жилого дома на проспекте Мира в Ингульском

районе сообщили о плотном задымлении в подъезде. Выяснилось, что двое женщин, находившихся в квартире, где возникло возгорание, самостоятельно покинули помещения и находились на лестничной клетке на последнем этаже. В сопровождении спасателей они вышли на свежий воздух. От помощи медиков женщины отказались. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкания электропроводки холодильника.

В этот же день на улице Школьной в селе Щербани Вознесенского района горел частный жилой дом. К тушению привлекалось отделение 12 ГПСЧ и местная пожарная охрана Щербани.

Напомним, на Николаевщине в селе Сырово, в результате поджога выгорело 2 гектара камыша.