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На Николаевщине в течение суток 17 февраля спасатели три раза выезжали ликвидировать пожары в жилых домах.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 14:52 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, от сотрудников полиции, поступила информация о гибели на пожаре мужчины 1949 г.р., который жил на улице Очаковской в селе Дмитровка Очаковского района.
— Утром, в плотно задымленной комнате частного жилого дома, родственники обнаружили на постели тело хозяина которое тлело. Возгорание повлекла неосторожность при курении хозяина. подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевские области не привлекались, - сказано в сообщении.
В тот же день в Николаеве жители девятиэтажного жилого дома на проспекте Мира в Ингульском
районе сообщили о плотном задымлении в подъезде. Выяснилось, что двое женщин, находившихся в квартире, где возникло возгорание, самостоятельно покинули помещения и находились на лестничной клетке на последнем этаже. В сопровождении спасателей они вышли на свежий воздух. От помощи медиков женщины отказались. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкания электропроводки холодильника.
В этот же день на улице Школьной в селе Щербани Вознесенского района горел частный жилой дом. К тушению привлекалось отделение 12 ГПСЧ и местная пожарная охрана Щербани.
Напомним, на Николаевщине в селе Сырово, в результате поджога выгорело 2 гектара камыша.
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На Николаевщине в течение суток 17 февраля спасатели три раза выезжали ликвидировать пожары в жилых домах.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 14:52 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, от сотрудников полиции, поступила информация о гибели на пожаре мужчины 1949 г.р., который жил на улице Очаковской в селе Дмитровка Очаковского района.
— Утром, в плотно задымленной комнате частного жилого дома, родственники обнаружили на постели тело хозяина которое тлело. Возгорание повлекла неосторожность при курении хозяина. подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевские области не привлекались, - сказано в сообщении.
В тот же день в Николаеве жители девятиэтажного жилого дома на проспекте Мира в Ингульском
районе сообщили о плотном задымлении в подъезде. Выяснилось, что двое женщин, находившихся в квартире, где возникло возгорание, самостоятельно покинули помещения и находились на лестничной клетке на последнем этаже. В сопровождении спасателей они вышли на свежий воздух. От помощи медиков женщины отказались. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкания электропроводки холодильника.
В этот же день на улице Школьной в селе Щербани Вознесенского района горел частный жилой дом. К тушению привлекалось отделение 12 ГПСЧ и местная пожарная охрана Щербани.
Напомним, на Николаевщине в селе Сырово, в результате поджога выгорело 2 гектара камыша.