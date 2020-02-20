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Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал сегодняшние события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.
Об этом он сообщил журналистам во время брифинга в Новых Санжарах, после того как эвакуированные из Китая люди были заселены в санаторий, передает УНИАН.
— Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили…Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме. Многие вещи, которые были сегодня, то мне стыдно. Можно говорить, что власть плохая, могут не верить власти, но всегда надо оставаться человеком в сердце, - заявил Арсен Аваков.
Ранее сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал сегодняшние события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.
Об этом он сообщил журналистам во время брифинга в Новых Санжарах, после того как эвакуированные из Китая люди были заселены в санаторий, передает УНИАН.
— Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили…Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме. Многие вещи, которые были сегодня, то мне стыдно. Можно говорить, что власть плохая, могут не верить власти, но всегда надо оставаться человеком в сердце, - заявил Арсен Аваков.
Ранее сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).