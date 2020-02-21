В Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за заселения эвакуированных украинцев, полиция задержала 24 протестующих.

Об этом заявил руководитель полиции генерал Игорь Клименко, передает РБК-Украина.

— Задержаны с утра 17 человек, вечером задержаны семь человек. Расследование будет продолжаться. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон, - заявил Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).