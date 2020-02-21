Киберполиция в Николаевской области разоблачила противоправную деятельность 21-летнего частного предпринимателя, который в течение 2019-2020 годов несанкционированно вмешивался в автоматизированную системы онлайн-платежей и завладевал деньгами людей.

Об этом сообщает сообщает отдел противодействия киберпреступности в Николаевской области.

Киберполиция разоблачила деятельность мужчины совместно со следователями Ингульского отдела полиции Нацполиции в Николаевской области и под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры №2.

Используя похищенные логины и пароли, николаевец проводил несанкционированные платежи в системе одного из банков.

Николаевец осуществлял платежи через онлайн-ресурсы, занимающиеся обменом электронных денег и использовал электронные кошельки платежной системы, деятельность которых запрещена в Украине.

18 февраля сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской область совместно со следователями Ингульского отдела полиции, под процессуальным руководством прокуратуры №2, с привлечением бойцов роты полиции особого назначения провели обыск по месту жительства мужчины.

В ходе обыска изъяли компьютерную технику, банковские карты, сим-карты. Также правоохранители установили наличие учетных записей, подтверждающие факты преступной деятельности. Сейчас вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 361 «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи» УК Украины, части 3 статьи 190 «Мошенничество» УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Напомним, что Корабельный районный суд Николаева приговорил мужчину, который пьяным изнасиловал 13-летнюю девушку, к 14 годам тюрьмы.