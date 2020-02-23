Во Львове. 23 февраля ночью во время массовой драки в центре города. пострадали двое полицейских.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Сообщение о драке поступило в полицию ночью.

— Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Удалось установить причастных к совершению преступления. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет, - сообщили в полиции.

По факту инцидента открыто производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пять лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

Ранее, во Львове водитель зажав руку патрульного полицейского окном протащил его 100 метров.