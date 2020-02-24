|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:42
|Заход солнца:
|17:28
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:53
|Заход солнца:
|17:29
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Правоохранители задержали на взятке директора предприятия Шосткинский казенный завод Звезда, который входит в состав Укроборонпрома.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
Отмечается, что мужчину задержали на получении взятки за аренду помещений завода.
— Правоохранители задокументировали факт получения руководителем неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов. По данным прокуратуры, данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав Укроборонпром, - сказано в сообщении.
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Правоохранители задержали на взятке директора предприятия Шосткинский казенный завод Звезда, который входит в состав Укроборонпрома.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
Отмечается, что мужчину задержали на получении взятки за аренду помещений завода.
— Правоохранители задокументировали факт получения руководителем неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов. По данным прокуратуры, данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав Укроборонпром, - сказано в сообщении.