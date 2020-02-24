Правоохранители задержали на взятке директора предприятия Шосткинский казенный завод Звезда, который входит в состав Укроборонпрома.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Отмечается, что мужчину задержали на получении взятки за аренду помещений завода.

— Правоохранители задокументировали факт получения руководителем неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов. По данным прокуратуры, данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав Укроборонпром, - сказано в сообщении.

22 февраля задержанному сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.



