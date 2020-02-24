Из-за сильного ветра в Одессе уже упали десятки деревьев, много поврежденных машин и не работают некоторые трамвайные маршруты.На улице Нежинской упавшее дерево убило пожилую женщину.

Об этом сообщает Думская.

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщают, что сразу два дерева упали на рельсы трамвайных маршрутов №3 и 28.

Ветер на одной из улиц оторвал фрагмент балкона, а на Маразлиевской отвалившийся от дома кусок лепнины упал на автомобиль «Хюндай Соната». Водитель был в салоне, но, к счастью, не пострадал. Повреждено лобовое стекло.

Ветер также разбрасывает по улицам мусорные баки. С крыши закрытой после пожара гостиницы «Токио Стар» сорвало лист шифера. Упали деревья во дворах на многих улицах города.

Сообщается о десятках поврежденных автомобилей и оборванных проводах в разных районах города. На Марсельской ветер снес остановку, на Куяльнике сорвал крышу с заводского здания.

Сообщается о шторме на Объездной дороге в Одессе.

В Покровском переулке упали два рядом стоящих дерева — они придавили сразу семь автомобилей.

На стадионе «Черноморец» — ветер сорвал обшивку с колонны.

В сети опубликовали видео, как ветер срывает крышу с одного из зданий города.

На одной из улиц города дерево рухнуло на жилой дом. Внутри осталась заблокирована женщина с инвалидностью. Сотрудники ГСЧС пытаются ее достать из под завалов.

Сообщается, что на Одессу надвигается пыльная буря. Ветер тем временем усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с.

В Одессе дерево рухнуло на крышу лицея №53, что на улице Генерала Петрова. Удар был такой силы, что прогнулся потолок верхнего этажа. Пострадавших нет. Родителей просят забрать детей.

Напомним, что в Николаеве также объявили штормовое предупреждение: в городе рухнул пешеходный мост, обрушились крыши и деревья. Ветер тем временем усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с.