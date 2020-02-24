В Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре на странице в Facebook.

В центре отмечают, что такая погода сохранится до конца суток.

— В ближайшие 1-2 часа ожидаются порывы ветра 25-30 м / с. Сохранятся до конца суток 24 февраля (ИИ уровень опасности, оранжевый), - говорится в сообщении.

В частности, в Главном управлении ГСЧС сообщают, что в Первомайске из-за ветра дерево упало на автомобиль.

На пункт связи 23-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение, что по улице Грушевского в Первомайске дерево упало на пешеходную зону и автомобиль Peugeot.

К месту вызова выехал дежурный караул подразделения. С помощью бензопилы, пожарные распилили и убрали дерево.

Еще один случай зафиксирован в Братском районе. Здесь спасатели выехали на уборку упавшего на дорогу Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса» дерева, которое полностью заблокировало движение автотранспорта. Проводятся работы по его уборке.

В частности, очевидцы сообщают, что в Николаеве обвилилась часть пешеходного моста.

В одном из корпусов в Национальном университете имени Петра Могилы снесло часть крыши. Студентов отпустили домой.

На проспекте Центральномм также повалило несколько деревьев, которые перекрыли тротуар.

На странице в Facebook фотограф Александр Сайковский опубликовал фотографии поваленных колонн на на Набережной, на которые упали деревья.

Возле Николаевского судостроительного завода дерево упало на автомобиль.

Фото: Наталья Ечкалова

Из-за сильного ветра в городе обрушились несколько рекламных бордов.

Напомним, ранее стало известно, что Из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.