В Казанке полиция задержала троих ранее судимых жителей Кривого Рога и одного жителя Полтавщины, которые обокрали автоматическую телефонную станцию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полции Николаевской области.

В ночь на 24 февраля диспетчер ОАО «Укртелеком» сообщил в полицию, что на АТС в Казанке сработала охранная сигнализация и вероятно внутрь проникли посторонние.

- Уже через несколько минут на место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время злоумышленники успели передать сообщнику мешки с краденым имуществом и собирались бежать на автомобилях Audi и Mercedes Vito. Помешали им это сделать правоохранители, которые задержали воров на месте происшествия. Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в помещение, разбив оконное стекло. Оттуда вынесли платы с радиодеталями и палладиевые струны, тем самым причинили предприятию ущерб на 200 тысяч гривен. Имущество «Укртелекома», транспортные средства и другие вещественные доказательства сотрудники полиции изъяли. Четверо воров были задержаны следователями в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения - сказано в сообщении.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит до шести лет заключения.

Ранее, в Корабельном районе ограбили 30-летнюю местную жительницу. Потерпевшая рассказала, что преступник напал на неё, как только она вошла в подъезд своего дома.