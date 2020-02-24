Министерство обороны Украины назначило служебную проверку на предмет того, почему отремонтированное здание казарм по улице Гвардейской в Николаеве не выдержало сильного ветра. Здание находится на балансе Минобороны.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что к расследованию также будут привлечены правоохранительные органы.

— В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику, - сказано в сообщении.

В ведомстве добавила, что в результате сегодняшнего происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 24 февраля в Николаеве ветром повалило больше 300 деревьев, 50 крыш жилых домов были повреждены.