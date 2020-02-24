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Министерство обороны Украины назначило служебную проверку на предмет того, почему отремонтированное здание казарм по улице Гвардейской в Николаеве не выдержало сильного ветра. Здание находится на балансе Минобороны.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что к расследованию также будут привлечены правоохранительные органы.
— В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику, - сказано в сообщении.
В ведомстве добавила, что в результате сегодняшнего происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что 24 февраля в Николаеве ветром повалило больше 300 деревьев, 50 крыш жилых домов были повреждены.
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Министерство обороны Украины назначило служебную проверку на предмет того, почему отремонтированное здание казарм по улице Гвардейской в Николаеве не выдержало сильного ветра. Здание находится на балансе Минобороны.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что к расследованию также будут привлечены правоохранительные органы.
— В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику, - сказано в сообщении.
В ведомстве добавила, что в результате сегодняшнего происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что 24 февраля в Николаеве ветром повалило больше 300 деревьев, 50 крыш жилых домов были повреждены.