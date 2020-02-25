Патрульная полиция Николаевской области разыскивает водителя, который 15 февраля сбил в Корабельной районе ребенка и уехал с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, 15 февраля, около 9:55 на проспекте Богоявленском неподалеку дома 321, неизвестный автомобиль серого цвета на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 11 лет, после чего место происшествия оставил.

Полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о ДТП или местонахождении разыскиваемого автомобиля, обращаться по телефонам (063) 996-65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Ранее сообщалось, что водителю Range Rover сообщили о подозрении в совершении ДТП с маршрутным такси, где один человек погиб, а трое получили травмы.