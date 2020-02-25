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25 февраля водителю Range Rover следователи сообщили о подозрении в совершении ДТП с маршрутным такси, где один человек погиб, а трое получили травмы.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Вопрос о привлечении к ответственности второго водителя, будет решаться, когда человек сможет давать показания. Сейчас он продолжает находиться в неконтактном состоянии.
Водитель внедорожника подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, что 24 февраля на пересечении пр. Центрального и ул. Московской произошло столкновение автомобиля Range Rover, под управлением 32-летнего водителя, с маршрутным такси № 89 ГАЗель Рута, за рулем которого находился 64-летний местный житель.
В результате ДТП микроавтобус перевернулся, а с телесными повреждениями в медицинское учреждение были доставлены четыре человека, в том числе оба водителя транспортных средств, а также две пассажирки, одна из которых умерла.
В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке ст. 208 УПК Украины.
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25 февраля водителю Range Rover следователи сообщили о подозрении в совершении ДТП с маршрутным такси, где один человек погиб, а трое получили травмы.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Вопрос о привлечении к ответственности второго водителя, будет решаться, когда человек сможет давать показания. Сейчас он продолжает находиться в неконтактном состоянии.
Водитель внедорожника подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, что 24 февраля на пересечении пр. Центрального и ул. Московской произошло столкновение автомобиля Range Rover, под управлением 32-летнего водителя, с маршрутным такси № 89 ГАЗель Рута, за рулем которого находился 64-летний местный житель.
В результате ДТП микроавтобус перевернулся, а с телесными повреждениями в медицинское учреждение были доставлены четыре человека, в том числе оба водителя транспортных средств, а также две пассажирки, одна из которых умерла.
В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке ст. 208 УПК Украины.