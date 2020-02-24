Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта задержали водителя Range Rover, который сегодня днем столкнулся с маршруткой на пересечении Московской и Центрального проспекта.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что водитель маршрутки сейчас не может давать показания в связи с состоянием здоровья.

«Как только он сможет давать показания, будет решен вопрос о привлечении и его к ответственности», — отметили в полиции.

В социальной сети Facebook николаевцы неоднократно жаловались на нарушения правил дорожного движения водителем данной маршрутки №89, который часто ездил на красный свет светофора.

Напомним, как рассказали очевидцы аварии, Range Rover ехал по проспекту Центральному, со стороны улицы Пушкинской, в направлении Садовой. На перекрестке с улицей Московской внедорожник врезался в маршрутку. От полученного удара маршрутка перевернулась на бок. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

В результате ДТП от полученных травм в больнице скончалась пассажирка автобуса. В больницу также были доставлены оба водителя и еще одна пассажирка.

В распоряжении издания НикВести оказалось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.