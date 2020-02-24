В распоряжении издания НикВести появилось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.

На видео видно, что маршрутка №89 ехала по улице Московской и пересекала перекресток на проспекте Центральном. В этот момент по Проспекту Центральному на большой скорости мчался Range Rover, который так и не притормозив, влетел в левый бок маршрутки. От удара маршрутку перевернуло на бок, а Range Rover вылетел из-под нее и проехал еще несколько метров по проспекту и остановился возле остановки общественного транспорта «Московская».

По информации издания Новости-N во время аварии одна из пассажирок маршрутки получила серьезные травмы. Прибывшая бригада «скорой» оказала ей возможную помощь на месте, после чего ее погрузили в автомобиль и повезли в БСМП. Однако до медучреждения она не доехала, так как скончалась от полученных травм.

Стоит отметить, что в социальной сети Facebook николаевцы неоднократно жаловались на нарушения правил дорожного движения водителем данной маршрутки №89, который часто ездил на красный свет светофора.

Напомним, 24 февраля, на проспекте Богоявленском, возле автовокзала в Николаеве в результате столкновения маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсового автобуса сообщением «Херсон - Минск» пострадали шестеро пассажиров.