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В распоряжении издания НикВести появилось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.
На видео видно, что маршрутка №89 ехала по улице Московской и пересекала перекресток на проспекте Центральном. В этот момент по Проспекту Центральному на большой скорости мчался Range Rover, который так и не притормозив, влетел в левый бок маршрутки. От удара маршрутку перевернуло на бок, а Range Rover вылетел из-под нее и проехал еще несколько метров по проспекту и остановился возле остановки общественного транспорта «Московская».
По информации издания Новости-N во время аварии одна из пассажирок маршрутки получила серьезные травмы. Прибывшая бригада «скорой» оказала ей возможную помощь на месте, после чего ее погрузили в автомобиль и повезли в БСМП. Однако до медучреждения она не доехала, так как скончалась от полученных травм.
Стоит отметить, что в социальной сети Facebook николаевцы неоднократно жаловались на нарушения правил дорожного движения водителем данной маршрутки №89, который часто ездил на красный свет светофора.
Напомним, 24 февраля, на проспекте Богоявленском, возле автовокзала в Николаеве в результате столкновения маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсового автобуса сообщением «Херсон - Минск» пострадали шестеро пассажиров.
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В распоряжении издания НикВести появилось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.
На видео видно, что маршрутка №89 ехала по улице Московской и пересекала перекресток на проспекте Центральном. В этот момент по Проспекту Центральному на большой скорости мчался Range Rover, который так и не притормозив, влетел в левый бок маршрутки. От удара маршрутку перевернуло на бок, а Range Rover вылетел из-под нее и проехал еще несколько метров по проспекту и остановился возле остановки общественного транспорта «Московская».
По информации издания Новости-N во время аварии одна из пассажирок маршрутки получила серьезные травмы. Прибывшая бригада «скорой» оказала ей возможную помощь на месте, после чего ее погрузили в автомобиль и повезли в БСМП. Однако до медучреждения она не доехала, так как скончалась от полученных травм.
Стоит отметить, что в социальной сети Facebook николаевцы неоднократно жаловались на нарушения правил дорожного движения водителем данной маршрутки №89, который часто ездил на красный свет светофора.
Напомним, 24 февраля, на проспекте Богоявленском, возле автовокзала в Николаеве в результате столкновения маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсового автобуса сообщением «Херсон - Минск» пострадали шестеро пассажиров.