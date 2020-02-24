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В Николаеве полиция открыла уголовное дела по факту столкновения столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.
По информации полиции в результате ДТП четыре человека получили травмы и были доставлены в больницу (два водителя транспортных средств и две пассажирки, одна из которых по итогу скончалась).
— Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, – говорится в сообщении.
Напомним, В распоряжении издания НикВести появилось видео столкновения внедорожника и маршрутки.
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В Николаеве полиция открыла уголовное дела по факту столкновения столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.
По информации полиции в результате ДТП четыре человека получили травмы и были доставлены в больницу (два водителя транспортных средств и две пассажирки, одна из которых по итогу скончалась).
— Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, – говорится в сообщении.
Напомним, В распоряжении издания НикВести появилось видео столкновения внедорожника и маршрутки.