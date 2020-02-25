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Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в Италии возросло до 11 человек.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA
— Последние четыре жертвы - это 84-летний мужчина из Нембро, провинция Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо в провинции Лоди и 76-летняя женщина, которая была госпитализирована в реанимацию в Тревизо после респираторных осложнений, - говорится в сообщении.
Чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли во время пресс-конференции заявил, что число инфицированных COVID-19 в Италии составило 322 человека, в том числе три случая подтверждены на Сицилии.
Также сообщается, что первый зафиксированный случай коронавируса в Барселоне - у 36-летней итальянки, которая проживает в Испании.
— Она только что вернулась из поездки в Италию между Бергамо и Миланом, - отмечает агентство.
Кроме того, коронавирус нового типа нашли у двух итальянцев из Бергамо, которые заразились в Тироле.
Ранее сообщалось, что врачи выявили в Италии 316 случаев заражения людей коронавирусом.
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Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в Италии возросло до 11 человек.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA
— Последние четыре жертвы - это 84-летний мужчина из Нембро, провинция Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо в провинции Лоди и 76-летняя женщина, которая была госпитализирована в реанимацию в Тревизо после респираторных осложнений, - говорится в сообщении.
Чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли во время пресс-конференции заявил, что число инфицированных COVID-19 в Италии составило 322 человека, в том числе три случая подтверждены на Сицилии.
Также сообщается, что первый зафиксированный случай коронавируса в Барселоне - у 36-летней итальянки, которая проживает в Испании.
— Она только что вернулась из поездки в Италию между Бергамо и Миланом, - отмечает агентство.
Кроме того, коронавирус нового типа нашли у двух итальянцев из Бергамо, которые заразились в Тироле.
Ранее сообщалось, что врачи выявили в Италии 316 случаев заражения людей коронавирусом.