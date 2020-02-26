В Алжире зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахман Бенбузид, передает портал TSA.

Первым больным оказался иностранец, гражданин Италии, прибывший в страну неделю назад.

— Носителем вируса является выходец из Италии, прибывший в Алжир 17 февраля. Мужчина помещен на карантин. Приняты все меры для его лечения, - рассказал Абдеррахман Бенбузид.

Напомним, что в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 11 человек.