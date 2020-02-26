|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.25 грн
|26.74 грн
В ОП рассказали, что устроивший самоподжог под Офисом президента мужчина мог пойти на такой шаг из-за проблем с местными властями.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.
Отмечается, что мужчина не участвовал в митинге медицинских работников, а под Офисом президента появился за несколько минут до самоподжога.
— По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога.
В ОП рассказали, что мужчина выжил и по предварительным данным пошел на данный шаг из-за проблемы с местными властями в своей области, - говорится в сообщении.
— Он жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили «скорой» на место осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве возле Офиса Президента во время митинга мужчина облил себя бензином и поджег.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
В ОП рассказали, что устроивший самоподжог под Офисом президента мужчина мог пойти на такой шаг из-за проблем с местными властями.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.
Отмечается, что мужчина не участвовал в митинге медицинских работников, а под Офисом президента появился за несколько минут до самоподжога.
— По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога.
В ОП рассказали, что мужчина выжил и по предварительным данным пошел на данный шаг из-за проблемы с местными властями в своей области, - говорится в сообщении.
— Он жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили «скорой» на место осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве возле Офиса Президента во время митинга мужчина облил себя бензином и поджег.