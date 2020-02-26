В ОП рассказали, что устроивший самоподжог под Офисом президента мужчина мог пойти на такой шаг из-за проблем с местными властями.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Отмечается, что мужчина не участвовал в митинге медицинских работников, а под Офисом президента появился за несколько минут до самоподжога.

— По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога.

В ОП рассказали, что мужчина выжил и по предварительным данным пошел на данный шаг из-за проблемы с местными властями в своей области, - говорится в сообщении.

— Он жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили «скорой» на место осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве возле Офиса Президента во время митинга мужчина облил себя бензином и поджег.